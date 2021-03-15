شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم التونسى "الرجل الذي باع ظهره" يتصدر ترشيحات أوسكار أفضل فيلم أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" The Man Who Sold His Skin، جائزة أوسكار أفضل فيلم اجنبي، حيث تم الكشف عن الترشيحات جوائز الأوسكار السنوية الـ93 من خلال بث مباشر من لوس أنجلوس من خلال النجمة العالمية بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس.

وينافس الفيلم التونسي في ترشيحات أفضل فيلم أجنبي مع أفلام

Quo Vadis

Aida

Another Round

Better Days

Collective

فيلم الرجل الذي باع ظهره بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

الفيلم يدور حول قصة "سام" شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

وشارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير في منصة الجونة السينمائية في الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، عُرض "الرجل الذي باع ظهره" عالميًا لأول مرة في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك فاز فيلم ''الرجل الذى باع ظهره'' للمخرجة السينمائية التونسية كوثر بن هنية بجائزة أحسن سيناريو فى مهرجان ستوكهولم السينمائى الدولى بالسويد فى دورته الحادية والثلاثين بالعاصمة السويدية.

كما تم عرض الفيلم فى افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وفاز خلاله بجائزة أفضل فيلم عربى.