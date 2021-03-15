شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الفلسطيني "الهدية" يترشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم روائى قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفيلم الفلسطيني "الهدية" The Present ترشيحات جوائز أوسكار الـ 93 فى فئة أفضل فيلم روائي قصير، حيث تم الكشف عن الترشيحات جوائز الأوسكار السنوية الـ93 من خلال بث مباشر من لوس انجلوس من خلال النجمة العالمية بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس، وينافس الفيلم االفلسطيني في اوسكار أفضل فيلم روائي قصير الافلام "Feeling Through" و"The Letter Room"، و"Two Distant Strangers"، و"White Eye".

يروي فيلم "الهدية" قصة عن رجل يُدعى يوسف وابنته خرجوا في الضفة الغربية لشراء هدية لزوجته، مقدما لمحة عن عالم أسرة واحدة، عاكسة من خلالها ما يواجه الفلسطينيون يوميا من خطر وإذلال. ويشارك في بطولته النجم صالح بكري.

فاز "الهدية" بجوائز من مهرجانات من بينها "مهرجان كليرمون فيران للفيلم القصير"، مهرجان بروكلين للأفلام، المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في بالم سبرينج، ومهرجان كليفلاند للأفلام الدولية. وسبق أن عرضت نابلسي الظلم الذي يختبره الفلسطينيون في ثلاثة أفلام قصيرة أخرى هي "كابوس في غزة"، "اليوم أخذوا ابني"، و"محيطات من الظلم".