شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان يتصدر ترشيحات أوسكار أفضل ممثل رغم وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر تشادويك بوسمان، ترشيحات أوسكار أفضل ممثل رغم وفاته، حيث رحل بوسمان عن عالمنا بعد صراع 4 سنوات مع مرض سرطان القولون عن عمر يناهز 43 عامًا فى 28 أغسطس الماضى، حيث كشف القائمون على حفل أوسكار الـ93، منذ الإعلان عن ترشيحات جوائز هذا العام، خلال بث مباشر من لوس أنجلوس قدمته النجمة العالمية بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس عن ترشيحات الأوسكار في فئات

فئة أفضل ممثل

ريز أحمد

تشادويك بوسمان

أنتوني هوبكنز

جاري أولدمان

ستيفن يون ميناري

أفضل ممثلة

فيولا ديفيس

أندرا داي

فانيسا كيربي

فرانسيس مكدورماند

كاري موليجان

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

أفضل تصوير سينمائي

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

أفضل مونتاج

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

أفضل فيلم اجنبي

Quo Vadis, Aida

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

أفضل تصميم الإنتاج

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

أفضل تأثيرات بصرية

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

وبينما يكافح العالم مع جائحة Covid-19 ، ستقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 في 25 أبريل ، وهو أحدث موعد قرر حتي الان، ويأتي ذلك بعد موسم جوائز 2019-2020 ، حيث كان من المقرر إقامة جوائز الأوسكار في 9 فبراير ، وسيبث الحفل الافتراضي لهذا العام على التلفزيون من خلال قناة ABC .