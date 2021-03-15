شكرا لقرائتكم خبر عن تشادويك بوسمان يتصدر ترشيحات أوسكار أفضل ممثل رغم وفاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر تشادويك بوسمان، ترشيحات أوسكار أفضل ممثل رغم وفاته، حيث رحل بوسمان عن عالمنا بعد صراع 4 سنوات مع مرض سرطان القولون عن عمر يناهز 43 عامًا فى 28 أغسطس الماضى، حيث كشف القائمون على حفل أوسكار الـ93، منذ الإعلان عن ترشيحات جوائز هذا العام، خلال بث مباشر من لوس أنجلوس قدمته النجمة العالمية بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس عن ترشيحات الأوسكار في فئات
فئة أفضل ممثل
ريز أحمد
تشادويك بوسمان
أنتوني هوبكنز
جاري أولدمان
ستيفن يون ميناري
أفضل ممثلة
فيولا ديفيس
أندرا داي
فانيسا كيربي
فرانسيس مكدورماند
كاري موليجان
أفضل فيلم رسوم متحركة طويل
Onward
Over the Moon
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Soul
Wolfwalkers
أفضل تصوير سينمائي
Judas and the Black Messiah
Mank
News of the World
Nomadland
The Trial of the Chicago 7
أفضل مونتاج
The Father
Nomadland
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7
أفضل فيلم اجنبي
Quo Vadis, Aida
Another Round
Better Days
Collective
The Man Who Sold His Skin
أفضل تصميم الإنتاج
The Father
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
News of the World
Tenet
أفضل تأثيرات بصرية
Love and Monsters
The Midnight Sky
Mulan
The One and Only Ivan
Tenet
وبينما يكافح العالم مع جائحة Covid-19 ، ستقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 في 25 أبريل ، وهو أحدث موعد قرر حتي الان، ويأتي ذلك بعد موسم جوائز 2019-2020 ، حيث كان من المقرر إقامة جوائز الأوسكار في 9 فبراير ، وسيبث الحفل الافتراضي لهذا العام على التلفزيون من خلال قناة ABC .