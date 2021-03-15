شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تعبر عن خوفها من الشيخوخة بصور عمرها 20 سنة.. شوف قالت إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النجمة ريهام عبد الغفور، ذكريات بدايتها الفنية في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، ونشرت مجموعة صور من لقطات شخصيتها في المسلسل الذى أذيع لأول مرة عام 2001 أى منذ 20 عامًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "لما كنا صغيرين.. بالمناسبة، الشيخوخة صعبة وأنا أكرهها"، لتلقي تفاعل كبير من قبل متابعيها، والذين أكدوا على جمالها في كل مراحلها، ومن بين هذه التعليقات، قال أحد متابعيها: "قمر فى كل الأوقات"، وأضاف آخر: "كل ما تكبر تحلى"، وشارك آخر بتعليقه: "أنتي جميلة طول الوقت".

وهذه ليست المرة الأولى التى تتحدث فيها الفنانة ريهام عبد الغفور، عن مظاهر الشيخوخة، ففى ديسمبر الماضى، عبرت ريهام عن تقبلها لظهور التجاعيد على وجهها، وكان ذلك ردًا على التعليقات الواردة من الجمهور على صورها الملتقطة أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم فى الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وحينها، أكدت ريهام، أن التجاعيد تكشف عن الخبرات المكتسبة فى الحياة، حيث نشرت صورة - آنذاك - عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "كلما زادت التجاعيد زادت الخبرات.. مهرجان القاهرة السينمائى الدولى 2020".