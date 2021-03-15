عمرو أديب يرد على محمد رمضان في 15 تصريحا: "إعلام بلدك اللي عملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر، على الرد على ما كتبه الفنان محمد رمضان، بشأن تجاهل الإعلام الاهتمام بإصابته قدر اهتمامهم بإصابة الممثل الشاب يوسف عمر، وإشارته إلى أن "عمرو" فتح النار عليه، حسب قوله.

وفي هذه السطور نستعرض لكم رد عمرو أديب على محمد رمضان في نقاط:

- محمد رمضان قال ليوسف عمر: "عاش يا بطل".

- لم أهاجم محمد رمضان، وعلاقتي به جيدة جدا، وعملت لقاءات كتيرة معاه.

- أتفاجئت إن محمد طلع يقول إن عمرو أديب بيهاجمني.

- عندما تكون نمبر وان أو بلاش علشان دي فيها كلام كبير.

- محمد رمضان لازم تروح للشاب وتطمن عليه وتعالجه، إنت ألف مين يعالجك أو يقف جنبك بس الولد غلبان.

- أنت مش مستغرب يا محمد إن فيه إصابتين في مسلسل وإعلان.

- لازم تهتم بالأمان بتاع شغلك، أنا اتضايقت إنك اتحرقت.

- مش عايزك تزعل إن الإعلام وقف جنب الناس اللي محتاجة.

- أنا ما عنديش مشكلة معاك ولا إني أهاجمك او أكسرك.

- إزاي عندك في أربع أيام حادثتين، هل الشاب دا متأمن عليه، أنت متأمن عليك.

- يا محمد اللي عملك إعلام بلدك.

- نمبر وان الكبير المفروض يتعامل كبير.

- أنا ولا هاجمتك ولا فتحت النار عليك.

- الراجل الغلبان اللي اتحرق نعمل فيه إيه نرميه للبط.

- كان نفسي تقول أنا أخدت الولد أراضيه ولا حتى يعمل دور في مسلسل.

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان تعرض هو الآخر لإصابة في ظهره خلال تصويره الإعلان، ونشر رمضان فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون.. ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا".