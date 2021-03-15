"يعني إيه يرموها من البلكونة".. هنا شيحة تعلق على واقعة "سيدة السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة هنا شيحة على واقعة "طبيبة السلام"، التي توفيت جراء سقوطها من شرفة شقتها بالطابق السادس.

كتبت هنا منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "يعني إيه تنصب نفسك الحكم، تنفذ الحُكم على أساس إن عندك سلطة اخترعتها أنت بنفسك وبتنفذها بنفسك".

علقت هنا: "اللي حصل للدكتورة مش لازم يعدي بالساهل، بجد يعني إيه اللي حصل ده فيلم رعب، يعني إيه يكسروا باب شقتها ويدخلوا يرموها من البلكونة يعني إيه؟، وليه، هو إيه اللي بيحصل في الدنيا، ربنا يرحمك ويصبر قلب أهلك".

يُذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وخاض بطولته: حسن الرداد وبسمة ومحمد لطفي ووليد فواز وأحمد صيام، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.