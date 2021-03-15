فن ومشاهير

ولاء الشريف تكشف عن شخصيتها في مسلسل "النمر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ولاء الشريف عن طبيعة الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل "النمر"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

نشرت بوستر العمل، الذي تصدرته، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "توكلنا على الله، مسلسل النمر، فريدة الحاوي، دعواتكم".

علقت الفنانة سهر الصايغ على الصورة: "مبروك".

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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