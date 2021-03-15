بعد نقله للمستشفى.. زوجة الشاعر أمل الطائر: "اسألكم الدعاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طالبت زوجة الشاعر أمل الطائر محبيه بالدعاء له، بعد نقله إلى إحدى المستشفيات في منطقة المهندسين، إثر معاناته من أزمة صحية.

زوجة الشاعر الكبير طلبت الدعاء له، وكتبت عبر صفحته بموقع فيسبوك: "اسألكم الدعاء لأمل الطائر، ارجع به سالما معافى، اللهم إني اسألك رد القضاء ورفعه عنا، استودعتك يا أمل عند الذي لا تضيع عنده ودائع".

الشاعر أمل الطائر كان قد تعرض لأزمة صحية في أغسطس الماضي، وخضع للعلاج لعدة أيام في مستشفى القوات المسلحة، إثر معاناته من جلطات بالمخ، والقدم السكري، وسيولة الدم، وخضع خلال تواجده لعملية جراحية.

أمل الطائر يبلغ من العمر 61 عاما، ويعد من رواد كتابة الأغنية الشعبية، ونشأ في عائلة فنية، وورث وأشقائه الشعراء "إنسان وسمير الطائر"، مواهب كتابة الشعر الغنائي عن والدهم الشاعر مصطفى الطائر.

وقدم أمل الطائر ما يزيد عن الـ700 أغنية، وكتبت أغانيه شهادات ميلاد فنية لنخبة من نجوم الأغاني الشعبية، ومنهم حكيم الذي غنى من كلماته: نار، نظرة، بيني وبينك، افرض، السلامو عليكو، الحق عليه، أبوسه، وغيرها.

وغنى من كلمات الطائر كل من: محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، عبدالباسط حمودة، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.