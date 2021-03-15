آخر أفلام رجاء الجداوي.. "شاهد" تكشف عن 10 صور من "أعز الولد" قبل عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بمناسبة عيد الأم، تقدم منصة "شاهد VIP" - فيلم "أعز الولد" من عروض شاهد ما قبل السينما إذ يُعرض للمرة الأولى على الشاشات والمنصات، وقبل عرضه كشفت عن 10 صور لأبطال العمل.

الفيلم من بطولة ميرفت أمين، دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم: الراحلة رجاء الجداوي، منى زكي، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة ريهام عبدالغفور والمخرج عمرو سلامة. الفيلم من إخراج سارة نوح.

تدور أحداث الفيلم حول عصابة تختطف أحفاد بطلات العمل وتطلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن المخطوفين.

من جانبها، تؤكد النجمة ميرفت أمين أن دورها في آخر أفلامها "أعز الولد" أعجبها جداً، لا سيما أن القصة والتوليفة جديدتيْن، الأمر الذي دفعها لقبول الدور. كما توضح ميرفت أمين أن المميز في الشخصية التي تقدّمها أنها تشهد تحوّلاً تدريجياً على مدار الأحداث.

من جانبها، تقول المخرجة سارة نوح: "ما يميز "أعز الولد" إنه فيلم عائلي بامتياز يمكن للوالدين مشاهدته بصحبة الأبناء والجدات والأجداد. وتضيف: "يتطرق الفيلم إلى علاقة الجدات بالأحفاد.. تلك العلاقة التي تتسم بالعاطفة على حساب المنطق أحياناً."

يُعرض فيلم "أعز الولد"، للمرة الأولى على الشاشات والمنصات، عبر "شاهد VIP" اعتباراً من 19 مارس الجاري.