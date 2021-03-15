فن ومشاهير

محمد الشرنوبي: "أنا مش بغني مهرجانات ونانسي عجرم نموذج للأنوثة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا على برنامج "يوم ليك"، التي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة الحياة.

في هذه السطور نستعرض لكم أبرز تصريحات محمد الشرنوبي:

- سعاد حسني هي نموذج للأنوثة.

- بحب نانسي عجرم جدا، نموذج للأنوثة.

- مجتمعنا كان ذكوري و ابتدى مؤخرًا يبقى الستات واخده حقها.

- اللي متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة ربنا يعينه، أنا مش حأقدر أعمل كده طبعا، وبالنسبة لي زوجة واحدة تكفي طبعا".

- الجواز مسؤولية كبيرة.

- مش هستقبل انتقاد زوجتي ليا أمام الآخرين.

- أنا مش متسرع في ردود أفعالي.

- أنا مش بعرف أتخانق، عمري ما ضربت حد ولا حتى في المدرسة.

- راندا زوجتي متفهمة جدا، وزوجة لذيذة جدا.

- لما سمعت أغنية "آسف على الأحلام" ما فهمتهاش.

- كان في علاقة حب في حياتي، حسيت إني بحبها أكتر حد في الدنيا، فجأة قولتلها لازم نسيب بعض لأن مشاعري اتغيرت.

- بعد ما انفصلت عن حبيبتي، سمعت أغنية "آسف على الأحلام".

- أنا مش بغني أغاني المهرجانات، ممكن أغنيها في فيلم أو مسلسل.

- أنا مع الرقابة الصح، لازم كل حاجة يكون ليها تصنيف عمري.

- أنا شايف إن المرأة حرة تماما، أنا اخترت ست صح وراضي بيها بكل حاجة.

- زوجتي مش معاها الرقم السري بتاع موبايلي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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