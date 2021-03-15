محمد الشرنوبي: "أنا مش بغني مهرجانات ونانسي عجرم نموذج للأنوثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا على برنامج "يوم ليك"، التي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة الحياة.

في هذه السطور نستعرض لكم أبرز تصريحات محمد الشرنوبي:

- سعاد حسني هي نموذج للأنوثة.

- بحب نانسي عجرم جدا، نموذج للأنوثة.

- مجتمعنا كان ذكوري و ابتدى مؤخرًا يبقى الستات واخده حقها.

- اللي متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة ربنا يعينه، أنا مش حأقدر أعمل كده طبعا، وبالنسبة لي زوجة واحدة تكفي طبعا".

- الجواز مسؤولية كبيرة.

- مش هستقبل انتقاد زوجتي ليا أمام الآخرين.

- أنا مش متسرع في ردود أفعالي.

- أنا مش بعرف أتخانق، عمري ما ضربت حد ولا حتى في المدرسة.

- راندا زوجتي متفهمة جدا، وزوجة لذيذة جدا.

- لما سمعت أغنية "آسف على الأحلام" ما فهمتهاش.

- كان في علاقة حب في حياتي، حسيت إني بحبها أكتر حد في الدنيا، فجأة قولتلها لازم نسيب بعض لأن مشاعري اتغيرت.

- بعد ما انفصلت عن حبيبتي، سمعت أغنية "آسف على الأحلام".

- أنا مش بغني أغاني المهرجانات، ممكن أغنيها في فيلم أو مسلسل.

- أنا مع الرقابة الصح، لازم كل حاجة يكون ليها تصنيف عمري.

- أنا شايف إن المرأة حرة تماما، أنا اخترت ست صح وراضي بيها بكل حاجة.

- زوجتي مش معاها الرقم السري بتاع موبايلي.