محمد الشرنوبي: "أنا مش بغني مهرجانات ونانسي عجرم نموذج للأنوثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا على برنامج "يوم ليك"، التي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة الحياة.
في هذه السطور نستعرض لكم أبرز تصريحات محمد الشرنوبي:
- سعاد حسني هي نموذج للأنوثة.
- بحب نانسي عجرم جدا، نموذج للأنوثة.
- مجتمعنا كان ذكوري و ابتدى مؤخرًا يبقى الستات واخده حقها.
- اللي متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة ربنا يعينه، أنا مش حأقدر أعمل كده طبعا، وبالنسبة لي زوجة واحدة تكفي طبعا".
- الجواز مسؤولية كبيرة.
- مش هستقبل انتقاد زوجتي ليا أمام الآخرين.
- أنا مش متسرع في ردود أفعالي.
- أنا مش بعرف أتخانق، عمري ما ضربت حد ولا حتى في المدرسة.
- راندا زوجتي متفهمة جدا، وزوجة لذيذة جدا.
- لما سمعت أغنية "آسف على الأحلام" ما فهمتهاش.
- كان في علاقة حب في حياتي، حسيت إني بحبها أكتر حد في الدنيا، فجأة قولتلها لازم نسيب بعض لأن مشاعري اتغيرت.
- بعد ما انفصلت عن حبيبتي، سمعت أغنية "آسف على الأحلام".
- أنا مش بغني أغاني المهرجانات، ممكن أغنيها في فيلم أو مسلسل.
- أنا مع الرقابة الصح، لازم كل حاجة يكون ليها تصنيف عمري.
- أنا شايف إن المرأة حرة تماما، أنا اخترت ست صح وراضي بيها بكل حاجة.
- زوجتي مش معاها الرقم السري بتاع موبايلي.