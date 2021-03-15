أحد المشاهير دفع 613 مليون دولاراً مقابل البيتزا … من يكون؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 3:01 مساءً

أصبح المبرمج الشهير لازلو هانيتش Laszlo Hanyecz معروفاً في دوائر العملات المشفرة، بعد أن تصدر عناوين الصحف، لتداوله 10000 ”بيتكوين“ مقابل اثنتين من بيتزا Papa John’s في 22 مايو 2010.

يشار إلى أن اليوم يصادف ما يسمى ”يوم بيتزا البتكوين“ (Bitcoin Pizza Day) وهو التاريخ الأكثر شهرة في تقويم العملات المشفرة، بحسب موقع ”بزنس إنسايدر“.

وبفضل السعر القياسي الذي سجل يوم السبت وهو 60 ألف دولار، ستبلغ قيمة بيتزا هانييتش الآن 613 مليون دولار.

وكانت العملة المشفرة، التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.1 تريليون دولار، مدعومة بتفاؤل المستثمرين.

وسجل ارتفاع سعر البيتكوين يوم السبت زيادة قدرها 1000 ٪ عن العام الماضي، كما استفادت من دعم المؤسسات الكبرى ، مثل تسلا وماستركارد.

ويعتقد عشاق Bitcoin أن العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم تتمتع بشرعية أكبر مما كانت عليه في الماضي لأن الشركات ذات الأسماء الكبيرة تدعم السعر.

وانتقد المستثمر الأسطوري وارن بافيت مرارًا وتكرارًا هذه العملة وغيرها من العملات المشفرة باعتبارها ”محفوفة بالمخاطر“ و ”عديمة القيمة“.

أما بالنسبة إلى هانيتش، فمن الواضح أنه لم يشعر بأي ندم في السنوات التي انقضت، منذ شرائه البيتزا، على الرغم من ارتفاع أسعار العملة المشفرة بشكل متكرر.