كندة حنا لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: لا اشارك في الدراما العربية المشتركة بسبب تدني الاجور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كندة حنا نجمة مميزة في الدراما السورية قدمت العديد من الادوار التي شكلت علامة في مسيرتها الفنية. حازت على عدد من الجوائز في التمثيل وهي حاليا تشرك في بطولة مسلسل “الكندوش” الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل . كما تستعد لتقديم مسرحية الى جانب الممثل مصطفى الخاني فماذا تقول كندة حنا عن هذه المسرحية لصوت بيروت انترناشونال ” انا سعيدة جدا بالعودة للعمل في المسرح من جديد والمسرحية تحمل عنوان “الكاستينغ” وهي من اخراج سامر اسماعيل ومضمونها يتحدث عن آمال والالام الشباب وان شاء الله الافتتاح سيكون بعد الانتهاء من البروفات التي ستمتد لثلاثة اشهر.” اما عن فيلمها “انا جريح” فتؤكد كندة ان عرضه يبدا غدا الثلاثاء في 16 مارس 2021 وفيه اقدم شخصية “نايا” الانسانة البسيطة وتحمل في طياتها مفاجآت وهي تشبهني في الواقع و”نايا” تاكل مما تزرع ويكون نصيبها في الحياة الصبر والمحبة… الحزن والفرح. وعن دورها في مسلسل “الكندوش” الذي يحمل طابع البيئة الشامية تقول كندة ان كامة “الكندوش” تعني صندوق من الخشب كبير الحجم ويستعمل لتخزين القمح. وفي هذا العمل اقدم شخصية “امل” ابنة “عزمي بيك” الذي يجسده النجم القدير ايمن زيدان وانا متحمسة جدا لاطل على الجمهور في رمضان هذا العام.

وعما اذا كانت الدراما السورية بدأت تستعيد عافيتها بعد المشاكل التي مرت بها بسبب الحروب قالت ” نحن على امل ان تستعيد سوريا عافيتها وهذا الشيء الوحيد الذي سيعيد كل شيء على ما يرام.

وبالنسبة لرايها في الدراما العربية المشتركة وكيف تنظر اليها اوضحت “ان العروض تاتيها من الدراما العربية المشتركة لكن لا يتم الاتفاق اما بسبب التزامي باعمال داخل سوريا ام بسبب تدني الاجور التي تعرض علي. لذا احب ان امضي اغلب اوقات فراغي مع اطفالي بين المدرسة والرياضة ولا يتسنى لي كثيرا متابعة الاعمال العربية المشتركة لكن هناك اصداء جميلة واعتقد ان الجمهور العربي بحاجة لها لكونها تجمع شخصيات من ثقافات مختلفة وهذا امر جميل.

اما كيف تنظر للجدل الحاصل بين بعض الفنانين اللبنانيين والسوريين تقول ” الجدل موجود في كل المجتمعات وهذا امر طبيعي فهناك جدل بين السوري نفسه واللبناني نفسه والجدل عادة يكون موجود في كل البلدان لكن اعتقد ان تسليط الضوء عليها من قبل الصحافة والاعلام بشكل مكثف تحول الجدل من امر طبيعي الى امر غير طبيعي واصبحت مسالة معقدة بسبب الخلافات والتصريحات التي تورط بها الكثير من الممثلين اللبنانيين والسوريين وتتابع ” انا مع الحرية في التعبير لكن لست مع الطريقة التي سلطت عليها الصحافة مما اثار بلبلة وخلافات في مجتمعنا العربي.

واعتقد ان من يعطي رايه بمصداقية لا يعني انه يهاجم احد او يكره الطرف الاخر بل هو مجرد راي. وللاسف بات مطلوبا من الانسان ان يتلون بمئة وجه ليكون ناجحا وهذا سبب فشل صناعة الدراما وكل مجال في الحياة. واخيرا ماذا تقول عن تجربتها في مسلسل “ممالك النار” الذي شاركت في بطولته الى جانب النجم المصري خالد النبوي فتقول كندة حنا ان هذه التجربة كانت جميلة جدا وانا استمتعت مع كارد العمل المتنوع وكان من مختل انحاء العالم وقد اكتسبت خبرات مهمة وفي الوقت الحالي فلا يوجد اي عروض جديدة في مصر بعد “ممالك النار”.