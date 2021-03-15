شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترشيحات 9 فئات بجوائز أوسكار أبرزهم أفضل ممثلة وممثل مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على حفل أوسكار الـ 93، عن ترشيحات جوائز هذا العام، خلال بث مباشر من لوس أنجلوس حيث كشفت النجمة العالمية بريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس عن ترشيحات الأوسكار في فئات.

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوهين

دانيال كالويا

ليزلي أودوم جونيور

بول راسي

ليكيث ستانفيلد

أفضل ممثلة مساعدة

ماريا باكالوفا

جلين كلوز

أوليفيا كولمان

أماندا سيفريد

يون يوه جونج

أفضل تصميم أزياء

"Emma"

"Mank"

"Ma Rainey’s Black Bottom"

"Mulan"

"Pinocchio"

أفضل فيلم أنيمشن قصير

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

أفضل فيلم أكشن قصير

"Feeling Through"

"The Letter Room"

"The Present"

"Two Distant Strangers"

"White Eye"

أفضل سيناريو مقتبس

"Borat Subsequent Moviefilm"

"The Father"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"The White Tiger"

أفضل سيناريو أصلي

Judas and the Black Messiah

Minari

Emerald Fennell

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

وبينما يكافح العالم مع جائحة Covid-19، ستقام حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 في 25 أبريل، وهو أحدث موعد قرر حتي الان، ويأتي ذلك بعد موسم جوائز 2019-2020، حيث كان من المقرر إقامة جوائز الأوسكار في 9 فبراير، وسيبث الحفل الافتراضي لهذا العام على التلفزيون من خلال قناة ABC.