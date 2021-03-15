شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بيونسيه تدخل تاريخ جوائز جرامى كثانى أصغر طفلة تحظى بالجائزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت "بلو آيفي كارتر" ابنة النجمة العالمية بيونسيه، ذات التسع أعوام، تاريخ جوائز جرامى، بعد فوزها بجائزة أفضل فيديو كليب والتي شاركت به مع والدتها والمطرب النيجيري ويزكيد، عن الأغنية المصورة"Brown Skin Girl" ، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جرامى الـ63.



بيونسيه وابنتها

وأصبحت بلو آيفي، ثاني أصغر طفلة تحظى بالجائزة، بعد ليا بيسل، التي كانت بعمر 8 أعوام عندما حازت فرقة "بيسيل سيسترتز" (الأخوات بيسيل) على لقب أفضل ألبوم لعام 2002، وفقًا لمجلة فاريتي.

بيونسيه وابنتها

وفازت بيونسيه بأربع جوائز، أمس الأحد، ليصل مجموع جوائزها في المسابقة إلى 28 متجاوزة صاحبة السجل القياسي السابق أليسون كراوس التي حازت 27 جائزة.

ويعد حفل توزيع جوائز Grammy واحدًا من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم وانتظره الملايين، وقد تسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19" فى تأجيل فعاليات الحفل من شهر يناير إلى مارس الجاري.

كما أعلن فوز الفنانة بيلي إيليش وشقيقها فينياس بجائزة أفضل أغنية عن "نو تايم تو داي" (لا وقت للموت)، التي تضمنها فيلم سلسلة جيمس بوند بالاسم ذاته، وتوجهت المطربة بالشكر للممثل دانييل كريج والمخرج كاري جوجي فوكوناجا، وأعلن فوز جاستن بيبر بجائزة أفضل أغنية ريفية لأغنيته "تن ثاوسند أورز" (10 آلاف ساعة).