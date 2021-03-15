شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحولت تايلور سويفت لأيقونة الموضة بحفل الـGrammy.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم النجمة العالمية تايلور سويفت بالأناقة والرقى وهو ما تحرص عليه باستمرار النجمة الشهيرة، حيث تنتقى أدق تفاصيل إطلالتها بعناية شديدة، واستطاعت أمس تايلور سويفت أن تبهر العالم خلال حضورها حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 الذى أقيم أمس فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

اختارت تايلور سوفت أن تظهر على السجادة الحمراء مرتدية فستان قصير "floral" وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Oscar de la Renta" والذى وصل سعره الي 9294 جنيها إسترلينيا، فى حين اختارت حذاءها من مجموعة تصميمات دار أزياء "Christian Louboutin"، أما مجوهرات تايلور سويفت فكانت من "Cathy Waterman".

كشف دار أزياء "Oscar de la Renta" من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" عن مقطع فيديو قصير يظهر مراحل تنفيذ فستان تايلور سويفت الذى اثار ضجة كبيرة بين المعنيين بالأزياء والموضة منذ اللحظات الأولى لظهورها على الـred carpet.



تايلور سويفت