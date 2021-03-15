شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى: شخصيتى فى "الاختيار 2" مختلفة ومفاجئة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت الفنان سامح الصريطى، الأنظار بمجرد طرح برومو مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وظهوره بشكل مختلف تمامًا وتفاجأ به الجميع، وأصبح الجمهور يخمن حول هوية الشخصية التى يقدمها فى أحداث العمل.

وقال الصريطى لـ"الخليج 365": "الحمد لله، جاءتنى ردود أفعال إيجابية على اللوك الذى ظهرت به في برومو مسلسل "الاختيار 2"، كما أنى سعيد بالمشاركة فى العمل الذى يعتبر من أقوى المسلسلات وينتظه الجميع، وأتمنى أن تنال شخصيتى الإعجاب لأنى أظهر بشكل جديد ومختلف تماماً عن أعمالى السابقة".

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف

ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020، ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى.