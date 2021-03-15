شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وأبنائها بالورود والشيكولاتة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة لقاء الخميسى بعيد ميلادها، الذي يحل اليوم 15 مارس، مع زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة وأبنائها في منزلها، حيث فاجأها زوجها بحفل عيد الميلاد بمجموعة من الورود والشيكولاتة وحروف أسمها مضيئة، كما كشف ابنها عن هديته لها عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام".



عيد ميلاد لقاء الخميسي



ستوري لقاء

وتشارك لقاء الخميسى فى مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم المقررعرضه في موسم شهررمضان المقبل، وتحاول لقاء أن تخطف محمد فراج الذى يجسد دور زوج بطلة العمل، بسبب حبها الشديد له، وتكون ضد نيللى كريم طوال أحداث المسلسل.



ابن لقاء الخميسى



رسالة ابن لقاء لها

هدية لقاء بعيد ميلادها