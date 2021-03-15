شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة ينشر 3 صور تجمعه بماندو العدل فى كواليس "بين السما والأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم هانى سلامة، صورًا جديدة تجمعه بالمخرج ماندو العدل من كواليس تصوير مسلسله "بين السما والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، معربًا عن سعادته بالعودة للعمل مع ماندو مرة أخرى بعد غياب سنوات حيث قال: "حقيقي مبسوط إن أنا وماندو رجعنا نشتغل تاني بعد 8 سنين بحالهم من بعد لقاءنا الأول في الداعية، إن شاء الله تشوفوا عمل يعجبكم ونكون دايمًا عند حسن ظنكم دعواتكم".



هانى سلامة وماندول العدل

مسلسل بين السماء والأرض من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

ويقدم مسلسل "بين السما والأرض" في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم جرعة مكثفة من الدراما بدون مط وتطويل خلال 4 مسلسلات من نوعية الـ 15 حلقة التي تضم أيضاً "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، و"أحسن أب" بطولة على ربيع، و"المدينة" بطولة دنيا سمير غانم.

هانى سلامة وماندو العدل فى كواليس بين السما والارض