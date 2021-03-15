شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ابن كفر الشيخ "إسماعيل عبد الحافظ" أبرز مخرجى الدراما التلفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 15 مارس ذكرى ميلاد المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ "أبرز مخرجى الدراما التليفزيونية"، ولد فى 15 مارس عام 1941، والذى كون ثنائيا مع ابن محافظته المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة، فقدما معًا عددًا من الروائع الخالدة وشكل نقلة مهمة فى الدراما العربية، ورحل صباح يوم الخميس 13 سبتمبر 2012 عن عمر ناهز الـ71 عاما فى باريس بعد صراع قصير مع المرض، ودفن فى مقابر عائلته بقرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ وهى تبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة كفر الشيخ.

كان عبد الحافظ يتناول واقع الأسرة المصرية ومشكلاتها، مع المؤلف أسامة أنور عكاشة ، وهذ ما تحقق فى العديد من الأعمال الدرامية التى أخرجها ومنها "الشهد والدموع" بأجزائها و "ليالى الحلمية" و"خالتى صفية والدير" .

ولد إسماعيل عبد الحافظ قرية الخادمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتخرج من كلية الآداب قسم لغات شرقية بجامعة عين شمس عام 1963 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف،رفض العمل معيدًا بالكلية لحصوله فى ذات الوقت على خطاب تعيين للعمل بالإذاعة والتليفزيون، وعمل فى 1963 كمُساعد مُخرج فى مراقبة الأطفال، ثم انتقل عام 1965 إلى مُراقبة المُسلسلات.

ارتبط إسماعيل عبد الحافظ بالكاتب أسامة أنور عكاشة ،وكوّنا ثنائيا لامعا وكان من أشهر أعمالهما "الشهد والدموع"، و"ليالى الحلمية"، و"خالتى صفية والدير" ، و"الوسية"، و"العائلة"، و"امرأة من زمن الحب"، و"حدائق الشيطان"، وتوقّف إنتاجه الإخراجى بعد وفاة أسامة أنور عكاشة حزنا عليه، ومن بين أعمال "ليالى الحلمية - خمسة أجزاء "، والمصراوية جزئين "، و" الشهد والدموع ، جزئين " ، وعفاريت السيالة ، وحدائق الشيطان، وشارع الموردي ، وعدى النهار ، ونقطة نظام ، وامرأة من زمن الحب ، وخالتى صفية والدير، والوسية، والموج والصخر، وابن ليل ، وضد التيار ، وأهالينا، وجمهورية زفتى ،وأهالينا،وأسوار الحب.