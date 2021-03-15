شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعود قصة حب تايلور سويفت وهارى ستايل من جديد؟ بعد لقائهما بحفل الـGrammy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2021 الذى أقيم أمس فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية يضم الكثير من الأحداث التى حرص المصورون على تسجيلها، فقد تفاجأ الكثيرون أمس بحرص النجم العالمى هارى ستايل على التواجد لفترة طويلة مع النجمة العالمية تايلور سويفت حيث كانا يتبادلا أطراف الحديث معًا.

ومن المعروف أن النجمين تايلور سويفت وهارى ستايل كانت تربطهما قصة حب قوية عام 2012 كانت تحرص وسائل الإعلام على رصد تفاصيلها فى ذلك الحين، وكان تواجدهما أمس معًا محط طرح الكثير من التساؤلات أبرزها هل تواجد هارى و تايلور معًا سيكون خطوة جديدة من أجل استعادة قصة حبهما، أم كان تواجدها فقط لدعم كل منهم الآخر بعد الفوز بجوائز جرامى لعام 2021 .

ظهور هارى ستايل متوجها نحو الطاولة التى تجلس بها تايلور سويفت وهو ما يجعل التكهنات فى الانتشار حول تتسبب هذه الخطوة فى اضطراب علاقة النجم الشهير البالغ من العمر (27 عاما) بالنجمة العالمية أوليفيا وايلد التى تجمعهما قصة حب قوية خلال هذه الفترة.

يذكر أن هارى ستايل نال أمس أول جائزة "Grammy" فى تاريخه الفنى، بينما كانت النجمة العالمية تايلور سويفت ضمن الفائزين أيضًا بهذا الحدث الفنى الضخم.