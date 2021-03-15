شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "ورقة بيضا" أول إنتاج مركز الخليج 365 للثقافة والفنون فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الروائى القصير "ورقة بيضا"، أول إنتاج مركز الخليج 365 للثقافة والفنون، يوم عيد الأم الموافق 21 مارس الجارى، على تليفزيون الخليج 365 ومنصات المؤسسة، وتتناول أحداث الفيلم فكرة الأمومة وعلاقة الأبناء بأمهاتهم.



مجموعة عمل فيلم ورقة بيضا

فيلم "ورقة بيضا" بطولة كل من لبنى ونس وحازم عبد الصمد وجمال عبد الناصر والطفل آدم سعيد، ويوسف رزق، وشريف سيد، وندى حجازى، وندى سامح، وعلى الصعيدي، وأحمد جعفري، وخلود خالد، وأشرف فوزي، ونعمة الحلواني، ومحمود عساف، وسيد العربي، ومن تأليف محمود جاميكا، مدير تصوير محمد يوسف، منتج منفذ يوسف راشد.

هذا بالاضافة إلى ماكييرة العمل لميا محمود وهند أحمد، كوافير العمل محمد صبحي، استايلست ناردين عماد، مونتاج نانيس إيهاب، معالجة ألوان نمير جلال، موسيقي تصويرية شادي مؤنس، هندسة صوت إسلام سمير مساعد مخرج أول حسام تايجر، اسكربت حركة حازم عزت، إنتاج الخليج 365، إشراف عام على الفيلم شادي أبو الحسن، ومن إخراج محمد نبيل.



بوستر فيلم ورقة بيضا



جمال عبدالناصر وحازم عبدالصمد



جمال عبدالناصر