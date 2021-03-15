شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تطرح كليب "جنان بجنان".. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "جنان بجنان"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستطرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، والمقرر طرحه الجمعة المقبلة.

يذكر أن باسكال انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على مراحل، بواقع أغنية كل فترة وفى النهاية تطرح الألبوم جملة واحدة، والذى يضم 8 أغنيات.

ومن مفاجآت الألبوم التى تعدها باسكال، تقديم أغنية باللهجة اللبنانية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجية، وتحمل بعض الأغانى فى الألبوم طابع البوب، والأغنية المصرية، تحمل اسم "استنى"، من كلمات الشاعر محمد الرفاعى، وألحان ملحم أبو شديد.

يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية : تصعبت مرة واحدة .. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله .. لكن أبوابه مفتوحه .