فيديو| للمرة الأولى.. محمد الشرنوبي يكشف حقيقة حصوله على "الإعدادية" فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا على برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة سمر يسري على قناة الحياة، وتحدث عن فترة تعليمه، مشيرًا أنه حاصل على الشهادة الإعدادية فقط.

قال الشرنوبي "صحيح إني حاصل على الشهادة الإعدادية، ولا هو عيب ولا حرام، الحمد لله أنا محقق حاجات كتير، الحمد لله أنا بصرف على نفسي من وأنا عندي 10 سنين، أنا بني أدم مسؤول، حاسس إني محقق حاجات كتير افتخر بيها، أكتر بكتير من شهادة، الشهادة مهمة جدا، مش بقلل منها، المفروض إن أي حد في الدنيا يبقى معاه شهادة ومؤهل عالي".

أضاف "لكن دا ماحصلش بسبب ظروف في حياتي ما حدش يعرفها، حاجات أنا مريت بيها، وبيتي مر بيها، بس أنا غصب عني، بقى في فترة كنت بشتغل وكنت بروح مدرستي، مسؤولياتي زادت".

تابع "أنا لحد دلوقتي عايز أخلص دراستي، لكن أنا الحمد لله محقق حاجات كتير".

حقق الشرنوبي نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر ، نجلاء بدر، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ملك زاهر، حمدي هيكل وهدير عبدالناصر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.