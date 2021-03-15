صور| بوسي شلبي تهنئ عبير صبري بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المذيعة بوسي شلبي، الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها، الموافق أمس 14 مارس الجاري.

نشرت بوسي مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "كل سنة و انتي طيبة حبيبتي عبير".

وأوضحت الصور حضور أيمن البياع زوج الفنانة عبير صبري، والفنانة هالة صدقي، ومجموعة من الأصدقاء المقربين.

ومن ناحية أخرى، تخوض الفنانة عبير صبري السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.