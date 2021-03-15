صورة جديدة لأحمد مكي من كواليس "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد مكي صورة له من كواليس مسلسل "الاختيار 2"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

علق مكي على الصورة: "الاختيار 2، رمضان إن شاء الله ".

وكان مصدر من داخل فريق عمل المسلسل قد كشف لـ"الخليج 365"، عن إصابة النجم أحمد مكي بكورونا الفترة الماضية، لافتا إلى أنه عزل نفسه وتلقى بروتوكول العلاج اللازم.

وأكد المصدر أنه تم تأجيل تصوير مشاهد "مكي" في "الاختيار 2"، وأجرى القائمون على العمل تعديلا في جدول تصوير المشاهد، على أن يتم تصوير مشاهد أخرى لا يتواجد فيها حتى يتم تعافيه من الفيروس والعودة لتصوير باقي مشاهده.

مسلسل "الاختيار 2"، يجمع لأول مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته أمير كرارة وأحمد العوضي.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن. ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم: إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبو اليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.