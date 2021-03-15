فن ومشاهير

بعد إصابته بـ"كورونا".. الملحن أمير عبدالمجيد: محدش يزعل أو يخاف‬

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"دعواتكم، ومحدش يزعل" بتلك الكلمات أعلن الملحن والموزع الموسيقي امير عبدالمجيد، عن إصابته بفيروس .

أمير كشف إصابته عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "الحمد لله على فضله وببركة حبايبنا نعدي منها بكل الخير، كورونا إيجابي، دعواتكم وماحدش يزعل أو يخاف، كله بيعدي".

ويعد أمير عبدالمجيد الملقب بشيخ الفنانين من أبرز قادة الفرق الموسيقية على مستوى الوطن العربي، ووزع ما يزيد عن 600 أغنية، ولحن ما لايقل عن 200 أغنية، إذ تعاون مع غالبية نجوم الأغنية المصريين والعرب، ومنهم الراحلة وردة، ومحمد عبده، وأنغام، وعلي الحجار، وعبدالمجيد عبدالله، ونوال الزغبي، وهاني شاكر، وغيرهم.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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