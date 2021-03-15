4 أفلام للاحتفال بيوم الأم في المركز القومي للسينما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 01:34 مساءً - في أول احتفال بيوم الأم الذي يوافق سنويا تاريخ 21 مارس، يعرض المركز القومي للسينما 4 أفلام خاصة بالمرأة بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين وتعقبها حلقة نقاشية يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الأفلام مع الحضور.

من المقرر عرض الفيلم التسجيلي "حياة طاهرة" للمخرج مهند دياب، ونال الفيلم من قبل جائزة أحسن فيلم في مهرجان مسقط السينمائي الدولي في دورته التاسعة، ويرصد حياة وكفاح سيدة مصرية بسيطة تدعى "طاهرة" تعمل في مجال لحام السيارات، كما يعرض للمخرج نفسه فيلم "ست الحبايب"، ويتناول قصصاً واقعية لثلاث أمهات.

يُعرض أيضاً الفيلم الروائي القصير "ثلاث ساعات بعد منتصف الليل" للمخرج مهند الكاشف، كما يعرض الفيلم التسجيلي "ذاكرة النسيان" للمخرجة دنيا سلام، والحاصل على أفضل فيلم في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقام تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وتقام فعالياته مرة واحدة شهرياً، واختار تخصيص فعالية اليوم للاحتفال بيوم الأم ومواكبة الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.

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