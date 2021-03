القائمة الكاملة لجوائز 2021 Grammy.. إنجاز تاريخي لتايلور سويفت وبيونسيه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 مارس 2021 01:34 مساءً - أعلنت اللجنة المنظمة لـ جوائز حفل جرامى 2021، القائمة الكاملة للفائزين بالنسخة الـ63 للأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم "حفل جوائز 2021 Grammy"، والذى أقيم بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

جائزة جرامي وزعت جوائزها في أجواء افتراضية

وشهدت الدورة الحالية إنجازات غير مسبوقة لنجمات الغناء فأصبحت النجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر 31 عامًا، أول امرأة تفوز بجائزة جرامي عن ألبوم العام ثلاث مرات، وذلك بعد فوزها بجائزة جرامي ألبوم العام عن ألبومها "فولكلور"، كما فازت من قبل بنفس الجائزة عن ألبوم "Fearless" وألبوم "1989".

وصنعت بيونسيه التاريخ أيضا بعدما تخطت المغنية أليسون كراوس، لتصبح أكثر النساء تمثيلا في تاريخ جائزة جرامي، حيث حصلت على الجائزة رقم 28 في حياتها، أبرزها أفضل أداء R & B عن "Black Parade"، وأفضل فيديو موسيقي لـ"Brown Skin Girl"، بالإضافة إلى أفضل أداء راب وأفضل أغنية راب لـ"Savage" مع Megan Thee Stallion.

وجاءت الجوائز على النحو التالى:

تسجيل العام

"Everything I Wanted" - بيلي إيليش

ألبوم العام

"Folklore" - تايلور سويفت

أغنية العام

H.E.R - I Can’t Breathe

أفضل فنان صاعد

ميجان ذا ستاليون

(البوب)

أفضل أداء بوب منفرد

"Watermelon Sugar" - هاري ستايلز

أفضل أداء بوب ثنائي/مجموعة

"Rain on Me" - ليدي جاجا وآريانا جراندي

أفضل ألبوم صوتي تقليدي

"American Standard" - جيمس تايلور

أفضل ألبوم بوب

"Future Nostalgia" - دوا ليبا

(موسيقى الرقص الإلكترونية)

أفضل تسجيل رقص

"10%" - كايترانادا

أفضل ألبوم رقص/إلكتروني

"Bubba" - كايترانادا

(موسيقى العزف المعاصرة)

أفضل ألبوم عزف معاصر

"Live at the Royal Albert Hall" - سناركي بابي

(روك)

أفضل أداء روك

"Shameika" - فيونا آبل

أفضل أداء ميتال

"Bum-Rush" - بادي كونت

أفضل أغنية روك

"Stay High" - بريتني هاورد

أفضل ألبوم روك

The New Abnormal - The Strokes

(الموسيقى البديلة)

أفضل ألبوم موسيقى بديلة

"Fetch the Bolt Cutters" - فيونا آبل

R&B (الريذم أند بلوز)

أفضل أداء R&B

"Black Parade" - بيونسيه

أفضل أداء R&B تقليدي

Anything For You

أفضل أغنية R&B

Better Than I Imagine

أفضل ألبوم حضري معاصر

It Is What It Is

أفضل ألبوم فئة R&B

"Bigger Love" - جون ليجند

(الراب)

أفضل أداء راب

"Savage" - ميجان ذا ستاليون

أفضل أغنية راب

"Savage"

(موسيقى الكانتري)

أفضل أداء كإنتري

"When My Amy Prays" - فينس جيل

أفضل أغنية كإنتري

"Crowded Table"

أفضل ألبوم كإنتري

"Wildcard" - ميرندا لامبرت

موسيقى العصر الجديد

أفضل ألبوم العصر الجديد

"More Guitar Stories"

(الجاز)

أفضل ألبوم جاز

"Secrets Are the Best Stories"

واستضاف الحفل الذى غلب عليه الطابع الافتراضى واختتم فجر اليوم الإثنين، مقدم البرامج التلفزيونى الشهير تريفور نواه، وتخلل تسليم الفائزين لجوائزهم مجموعة من الفقرات الغنائية والعروض الحية شارك فى قدمتها: "بيلى إيليش، وهارى ستايلز، ودوا ليبا، وكاردى بى، ودوجا كات، وفريق البوب الكورى الجنوبى ذائع الصيت BTS".

