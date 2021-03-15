فيديو لغسل ملاءات السرير يحصد 6 ملايين مشاهدة على تيك توك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تجاوزت مشاهدات مقطع فيديو جديد يظهر طريقة غير تقليدية لغسل ملاءات الفراش دون منعم الأقمشة ، عتبة 6 ملايين مشاهدة.

ويوصي الفيديو الذي نشره أحد المستخدمين بإضافة ربع كوب من مسحوق بيكربونات الصوديوم إلى جانب المنظف العادي، ونصف كوب من الخل وبضع قطرات من الزيت العطري.

ويعد مسحوق بيكربونات الصوديوم والخل مع المطهرات الطبيعية، فيما يضيف الزيت العطري رائحة، ويوصى الفيديو بغسل الفراش على درجة حرارة متوسطة.

يُظهر الفيديو غسالة بفتحة علوية، ولكن يمكنك استخدام نفس المكونات في آلة ذات فتحة جانبية، وتم رش مسحوق بيكربونات الصوديوم مباشرة في الأسطوانة قبل وضع الغسيل والخل والزيت العطري في المكان المخصص لمنعم الغسيل، دون إضافة مواد التبييض التقليدية.

يقول النص المرفق بالفيديو “هذه طريقتك لغسل الملاءات”، وتناولت آلاف الردود على الفيديو مسألة الفترة التي ينبغي غسل الفراش خلالها كل مرة.

ويتفق الخبراء على ضرورة غسل الفراش أسبوعياً. يوضح الدكتور جوشوا زيشنر، مدير قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك، أننا نتخلص من نحو 500 مليون خلية جلدية يوميا وبعضها – بالإضافة إلى الرطوبة والقشرة والغبار والفطريات والعفن – تبقى في سريرنا كما تتراكم الدهون والعرق والمكياج على الفراش.

ويضيف زيشنر: “عندما لا تغسل الفراش فأنت على اتصال دائم به لبضع ساعات كل ليلة يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من المشاكل، من تهيج الجلد، إلى الالتهابات”.