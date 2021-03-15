بالفيديو – الظهور الأول لشقيقة دنيا بطمة لحظة خروجها من السجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تمكن بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيل فيديو وثق لحظة خروج ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دينا بطمة، من السجن حيث أمضت أشهراً عدة على خلفية اتهامها بالضلوع في نشر فضائح المشاهير عبر حساب “حمزة مون بيبي”.

وظهرت وهي تقوم بوضع أغراضها في صندوق إحدى السيارات معتمرة قبعة وخافية وجهها بقناع. ولحظة رؤيتها الكاميرات سارعت إلى الصعود إلى السيارة.

ويشار إلى أنه تم إطلاق سراح بطمة بانتظار نظر محكمة النقض بحكم محكمة الإستئناف التي قضت بسجنها وشقيقتها الفنانة لمدة سنة.

وكانت الأخيرة أعلنت في وقت سابق براءتها وشقيقتها من تهمتَي النصب والتشهير اللتين وُجّهتا إليهما في قضية الحساب المذكور.

وعقدت لهذه الغاية مؤتمراً صحافياً مع محاميها عبد اللطيف بو عشرين الذي قدم وثائق البراءة، مشيراً إلى أن المحكمة لم تجِد أي دليل يؤكد أن للنجمة وشقيقتها صلة بالحساب المذكور أو أنهما تدخلتا “في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع من طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم ونشر وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بغرض التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.