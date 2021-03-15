“فوازير روبي”.. مفاجأة رمضان 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: وقّعت الفنانة المصرية روبي رسميا عقد بطولة فوازير رمضان، ويجرى حاليًا كتابة حلقات “فوازير روبي” واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها، من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية، لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية.

وأكد وليد منصور في بيان رسمي صادر عن الشركة المالكة لحقوق التعاقد مع روبي: فوازير رمضان كانت واجهة قوية ومميزة لثراء الدراما المصرية ويرتبط بها كل الأسر في العالم العربي.. فرغم ضخامة وتكاليف إنتاج حلقات الفوازير حيث تحتاج في كل حلقة تنفيذ مختلف من استعراضات، ملابس، فرق، وديكور، وإضاءة، وألحان وموسيقى، تأليف وغيرها إلا إن نجاحها ارتبط بأيقونتين هما نيللي وشريهان وقربهما من قلوب الجمهور المصري والعربي.

وأضاف منصور: سعيد بالتعاون مع شركة بحجم سينرجي تسعى لتطوير الدراما المصرية وعودتها للصدارة في الشرق الأوسط بقوة ونسعى لعودة الفوازير المصرية كتاج ورمز لقوة الدراما المصرية في العالم العربي، خاصة مع وجود حالة غير مسبقة من حب الجماهير لروبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها للغناء.

وأشار وليد منصور إلى أن روبي الآن في حالة نضج وتوهج فني يمكنها من خوض تجربة الفوازير ببراعة، وأنها لم تتأخر في اتخاذ خطوة تقديمها.

واستطاعت روبي تحقيق نجاح ملحوظ منذ تعاونها مع وليد منصور منذ 3 أشهر، واندماجها بحالة نشاط فني غير مسبق، بدايةً من ألبوم “حته تانية” الذي أعادها لغناء مرة أخرى بعد توقف 14 سنة والذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركة منصور “Talent Beats“، بالإضافة إلى تعاقدها على 3 إعلانات لشركات عالمية وبطولة فيلم سينمائي يتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة القادمة وختامًا بمفاجأة “فوازير رمضان”.