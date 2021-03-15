رغم التعب.. نوال الزغبي سعيدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تعيش النجمة اللبنانية نوال الزغبي حالة من النشاط الإستثنائي، فبعد طرح أغنيتها الجديدة “عقلي وقف” في فبراير الماضي، بدأت سريعًا العمل على أغنية جديدة تتكتّم حتى اللّحظة عن تفاصيلها، كما أبدت موافقتها المبدئية على إحياء عدد من الحفلات في العراق والولايات المتحدة الأمريكية في حال انحسار تفشي فيروس كورونا.

وخضعت نوال الزغبي يوم أمس الأحد لجلسة تصوير جديدة، بحسب ما كشفت عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي. ونشرت نوال صورة جديدة لها وعلّقت عليها قائلةً: “متعبة كثيراً ولكن سعيدة”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة نوال الزغبي التي نالت إعجاب الالاف منهم، كما وانهالت التعليقات التي أعرب من خلالها المتابعون عن حماسهم لكل جديد تقدّمه.