تعرفوا إلى الفائزين بجوائز “غرامي 2021”.. سيطرة نسائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: فازت تايلور سويفت وبيلي آيليش بأرفع الألقاب في جوائز “غرامي”، أمس الأحد، وذلك في حفل جعل أيضاً المغنية بيونسيه أكثر الفنانات تتويجاً بالألقاب في تاريخ المسابقة.

وحطمت المغنية الأميركية بيونسيه الرقم القياسي في عدد جوائز “غرامي” الموسيقية التي حصلت عليها امرأة، إذ بلغ مجموع ما فازت به خلال مسيرتها 28 جائزة على أثر فوزها في فئة أفضل أداء “أر أند بي” عن “بلاك باريد” في الاحتفال الذي أقيم مساء الأحد لتوزيع هذه المكافآت الموسيقية المرموقة.

وفي فئة أفضل فنان جديد، فازت ميغن ذي ستاليون، لتصبح أول مغنية راب تحصل على هذه الجائزة المرموقة منذ لورين هيل في العام 1999.

وفازت المغنية الأميركية تايلور سويفت بجائزة ألبوم العام عن “فولكلور”، وباتت بذلك أول امرأة تحصل على هذه الجائزة ثلاث مرات، معادلةً هذا الإنجاز الذي سبقها إليه عمالقة الموسيقى كستيفي ووندر وفرانك سيناترا وبول سايمون. وهي كانت نالت هذه الجائزة عن “فيرليس” عام 2010 وعن “1989” عام 2016.

ونالت الأميركية هير جائزة “أغنية العام” عن “آي كانت بريذ” التي تدعو إلى وضع حد للتمييز العنصري وعنف الشرطة، وصدرت في خضم الحركة الاحتجاجية التي أثارها مقتل جورج فلويد في ربيع 2020.

أما في فئة تسجيل العام، ففازت بيلي آيليش عن “إفريثينغ آي وانتد”، وهي المرة الثانية توالياً التي تحصل فيها على هذه الجائزة، ما يعدّ إنجازاً لهذه الفنانة التي لا تزال في التاسعة عشرة، علماً أنها حصلت العام الفائت على جوائز الفئات الأربع الرئيسية.

وفازت المغنية البريطانية دوا ليبا بجائزة أفضل ألبوم بوب، وهو “فيوتشر نوستالجيا”.

وشهد الحفل، الذي قدمه تريفور نوا، مزيجاً من العروض المسجلة والحية.

وحصلت بيونسيه على أربع جوائز، فيما نالت مغنية الراب ميغن ذي ستاليون ثلاثاً بينها اثنتان مشتركتان مع “كوين بي”.

وفي ما يأتي لائحة الفائزين في أبرز الفئات:

*ألبوم العام

تايلور سويفت، “فولكلور”

*تسجيل العام، وهي مكافأة عن الأداء العام للأغنية

بيلي آيليش، “إفريثينغ آي وانتد”

*أغنية العام، وهي مكافأة تُمنح للمؤلفين والملحنين

هير، “آي كانت بريذ”

*أفضل فنان جديد

ميغن ذي ستاليون

*أفضل أغنية مصوّرة

“براون سكين غيرل” لبيونسيه، بلو آيفي أند ويكزيد

*أفضل ألبوم راب

“كينغز ديزيز” لناس

*أفضل ألبوم روك

“ذي نيو أبنورمال” لذي ستروكس

*أفضل ألبوم لموسيقى البوب

“فيوتشر نوستالجيا” لدوا ليبا

*أفضل أداء منفرد في موسيقى البوب

هاري ستايلز، “ووترميلن شوغر”

*أفضل ثنائي أو أداء جماعي في موسيقى البوب

ليدي غاغا وأريانا غراندي، “رين أون مي”

*أفضل ألبوم للموسيقى المدنية المعاصرة

“واي إتش إل كيو إم دي إل جي” لباد باني

*أفضل ألبوم لموسيقى آر أند بي

“بيغر لاف” لجون ليجند

*أفضل ألبوم للموسيقى البديلة

“فيتش ذي بولت كاترز” لفيونا آبل

*أفضل ألبوم لموسيقى العالم

“توايس آز تول” لبورنا بوي