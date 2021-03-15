برصيد 28 جائزة.. بيونسيه تصنع التاريخ في حفل “جرامي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: صنعت ملكة البوب بيونسيه التاريخ بحفل جوائز جرامي في نسخته الـ63، بعدما حصدت الجائزة رقم 28 في فئة أفضل أداء “R&B” عن أغنية “Black Parade”، لتصبح المغنية الأكثر تتويجا بالجائزة الموسيقية المرموقة على مدى تاريخها.

وتصدرت ملكة البوب بيونسيه ترشيحات الجوائز في تسعة فئات لتصبح بذلك صاحبة أكبر مجموع من الترشيحات لجوائز “جرامي” بين المغنيات برصيد 79 ترشيحا، معادلة بذلك رقم السير بول ماكارتني لدى الرجال، في حين يحتفظ زوجها جاي زي، والأسطورة كوينسي جونز، بالرقم القياسي وهو 80 ترشيحا.

تلاها مغني الراب رودي ريتش والبريطانية المتحدرة من كوسوفو دوا ليبا، والأمريكية تايلور سويفت، في المركز الثاني برصيد 6 ترشيحات لكل منهما.

وصدر ألبوم بيونسيه “Black Parade” الذي صدر في شهر يونيو الماضي، في أوج التظاهرات الرافضة للتمييز بحق السود في الولايات المتحدة، ما جعله الأوفر حظا بالفور بجائزة أفضل ألبوم وتسجيل العام مع ألبوم دوا ليبا “Future Nostalgia” وهو من نوع الديسكو الراقص وحقق نجاحا واسعا خلال عام الجائحة. بجانب تايلور سويفت التي خطفت الأنظار بألبومها الأخير “Folklore”.