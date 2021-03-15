جومانا مراد تتعرض للتنمر بسبب “العنوسة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تخوض النجمة السورية جومانا مراد اختبارا صعبا في بطولتها المطلقة الأولى بالدراما المصرية، حيث تجسد شخصية سيدة تعاني من تنمر المجتمع بسبب تأخر زواجها، في حكاية “مش هنفرح بيكي”، من مسلسل “زي القمر”، المقرر عرضها بداية من السبت الموافق 27 مارس الجاري.

المسلسل تمتد أحداثه في خمس حلقات فقط، وتقدم جومانا مراد دور فتاة جميلة تدعى “أماني”، يتأخر بها سن الزواج، مما يجعلها تدخل في مواجهة مع المجتمع الذي ينظر لها بطريقة ظالمة ورجعية ويوجه لها اتهامات قاسية.

وانتهت جومانا مراد، من تصوير آخر مشاهدها بعد 3 أسابيع متواصلة من التصوير بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة منها المعادي وأكتوبر.

حكاية “مش هنفرح بيكي” من مسلسل “زي القمر” بطولة جومانا مراد، وعباس أبوالحسن، ومها أبوعوف، وهالة فاخر، ومحمد أبوداوود، ونرمين زعزع، وألفت عمر، وضيفة الشرف زينب وهبي، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة إلهام صفي الدين، ومارينا ألبرت، ونور عبد الرحمن، تأليف شهيرة سلام، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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