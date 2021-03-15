زينة تتذكر يوم ماتت فيه الفرحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قامت الفنانة زينة بإحياء الذكرى الثانية عشرة لرحيل والدها، وبدلا من إرسال رسالة عتاب للراحل كما فعلت العام الماضي، كتبت رسالة حب وافتقاد، دفعت عدد كبير من نجوم الفن لمواساتها والدعاء له بالرحمة.

زينة نشرت نفس الصورة التي نشرتها للمرة الأولى العام الماضي بمناسبة ذكرى وفاة والدها الـ 12، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستقرام قائلة: أغلى ما شافت عينى وحب حياتى ونور قلبى وعقلى أبويا حبيبى الغالى”.

وتابعت وقالت: يوم الجمعة 2009/3/14، يوم ماتت فيه الفرحة فى قلبى، وطلبت له الدعاء بالرحمة والمغفرة بقولها: الف رحمة ونور عليك يا ابويا، ارجوا الدعاء له بالرحمه والمغفرة وقراة الفاتحة.

وتفاعل معها النجم المغربي سعد لمجرد، والفنان أحمد السعدني وصابرين ومها الصغير ونادية الجندي وياسمين رئيس ودارين حداد ودينا فؤاد، وتقدموا جميعا بالمواساة لزينة والدعاء لوالدها.

يذكر أن زينة تحدثت عن والدها لأول مرة بنفس التوقيت من العام الماضي، ووجهت له رسالة عتاب رقيقة بعد رحيله، مؤكدة أنها طوال 12 عاما على غيابه، تكابد الموت يوميا ولا تعرف طعم المتعة، وفتحت زينة الباب أمام تفاصيل عائلية تكشف سر غياب والدها عن الظهور برفقتها طوال سنوات عملها في الفن.

زينة نشرت صورة الراحل عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي ١٢ سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض.

أضافت: أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم منغيرك يا بابا …أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجه منغيرك صايصة كده ومالهاش لازمه الدنيا الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها.

وواصلت رسالتها قائلة: ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف ان زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي ومتغرب وشقيان علشان تعيشنا كويس… احنا كمان عايشين علشانك دلوقتي اخواتي احلي ذكري من ريحتك وصلبك يا غالي …ارجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلي مخلوق في قلبي وعقلي أبويا ويرحم كل أب يا رب.