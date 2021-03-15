محمد رمضان.. "أسطورة أزمات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في وقت قصير استطاع الفنان المصري محمد رمضان أن يحقق نجاحا كبيرا، وبات يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة في مصر والعالم العربي.

ورغم الموهبة الاستثنائية والحضور الكبير على خشبة المسرح، لكن في الوقت نفسه أصبح محمد رمضان أحد أكثر أبناء جيله سقوطا في فخ الأزمات، فلا يتفادى أزمة إلا ليجد نفسه في ورطة جديدة.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز أزمات "الأسطورة" محمد رمضان لتي لاحقته منذ سطوع نجمه، وصعود مؤشر نجاحه.

القميص الشفاف

في صيف عام 2019، أثار محمد رمضان حفيظة عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الحفل الذي أحياه بالساحل الشمالي، عندما ظهر مرتدياً قميصاً شفافاً يظهر جسمه، وعقب انتهاء الحفل سجد على خشبة المسرح، في تصرف وصفه الجمهور بـ"الغريب".

وتحرك رؤساء النقابات الثلاث "التمثيلية والموسيقية والسينمائية"، لوقف محمد رمضان عن الغناء، لكن انتهى الأمر بتعهد الأخير بعدم تكرار هذه الأفعال على خشبة المسرح.

أزمة الطيار

تعود تفاصيل الأزمة إلى 14 أكتوبر 2019 عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل قمرة قيادة طائرة أثناء سفره إلى السعودية، وكتب: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"، وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، ما فجر أزمة كبيرة وعاقبت وزارة الطيران المدني المصرية الطيار أشرف أبواليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة.

وخرج الطيار بعد ذلك عن صمته، وكشف في عدة برامج تلفزيونية عن وعد الفنان بأن يعوضه عما حدث، لكنه تخلى عنه ولم يقف بجانبه، وامتد الصدام بينهما لساحات القضاء، وطالب الطيار بتعويض مالي كبير، بسبب فقدان وظيفته وحرمانه من العمل مدى الحياة.

اتهام بالخيانة

واجه محمد رمضان انتقادات لاذعة الشهور الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار صورة له وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم، وفور نشر الصورة وجد نفسه في ورطة.

وعلى إثر هذه الواقعة تم تعليق عضوية محمد رمضان في نقابة المهن التمثيلية، واتخاذ قرار بوقف تصوير مسلسله الجديد "موسى"، لكن سرعان ما اعتذر عن هذا الأمر مبررا بعدم علمه بهوية الشخص الذي طلب صورة معه، وتم إلغاء الإيقاف من جانب النقابة.

التحريض على العنف

نشر محمد رمضان في 2018 فيديو يطلق خلاله النار في الهواء من داخل منزله، الأمر الذي اعتبره كثير من المتابعين "تحريضاً على العنف"، وطالت محمد رمضان عاصفة قوية من الهجوم.

السيارات الفارهة

تعرض محمد رمضان للنقد كثيرا بسبب تعمده التصوير بجانب سياراته الفارهة، وكان سعر إحداها يصل إلى حوالي 7 ملايين جنيه مصرى، كما نشر صورة لسيارة "ماكلارين" فئة 720 إس يمتلكها، يصل سعرها إلى 5 ملايين جنيه، وأخرى لـ"فيراري" لا تقل عن هذا السعر، وردا على انتقاد متابعين قال: "جمهوري شريك نجاح ويجب أن يشاركني فرحتي في كل شيء".





أزمة القنبلة

منذ أيام كشف الممثل يوسف عمر عن تعرضه لإصابات خطيرة أثناء تصويره إعلانا مع محمد رمضان، وقال إنه شارك في تصوير إعلان، وتم وضع قنبله تحته وكان من الممكن أن يموت جراء انفجارها.

وشنت الفنانة لبنى ونس والده الممثل الشاب هجوما عنيفا على محمد رمضان وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، (ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة)، يعني إذا فيه مشهد يا أستاذ محمد والتمساح بياكلك يبقى نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك".