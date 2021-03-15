ميادة الحناوي ترد على شائعة "ألزهايمر" وتكشف سبب غيابها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالت المطربة السورية ميادة الحناوي العديد من الشائعات مؤخرا، وكان أبرزها إصابتها بمرض ألزهايمر ما دفعها للابتعاد عن الساحة الفنية.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والذي يعرض على قناة mbc، نفت ميادة هذه الشائعة قائلة: "الدنيا فيها موت وفيها حياة، حرام الشائعات دي، ربنا يتولاهم فعلا، شوية يقولوا عندي كورونا، وشوية يقولوا ادعولها في العزل، ووصلت لألزهايمر".

وكشفت ميادة الحناوي عن سبب غيابها عن الساحة الفنية قائلة إنه يعود لوفاة شقيقتها الوحيدة، وإجراء شقيقها عملية قلب مفتوح، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.

واختتمت ميادة حديثها قائلة: "ضميري كان يؤنبني لما كنت عاوزة أغني في وسط جائحة كورونا، الناس بتموت والحالة الاقتصادية تعبانة، فعلا ضميري كان يؤنبني".

يذكر أن ميادة الحناوي من مواليد مدينة حلب السورية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 1959، وتعاونت خلال مسيرتها الفنية مع عمالقة التلحين مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي ومحمد سلطان وحلمي بكر، ومن أبرز أغنياتها "أنا بعشقك، سيدي أنا، الحب اللي كان".



