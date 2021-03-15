شكرا لقرائتكم خبر عن المسافة مش مشكلة.. فريق BTS يقدم استعراض الـGrammy من كوريا الجنوبية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفريق الكورى الشهير BTS قادر على تخطى العقبات وذلك لكى يأخذ خطوات أكثر قوة وأهمية فى عالم صناعة الموسيقى، فبالرغم من عدم تمكن أعضاء الفريق الشهير من التواجد أمس فى لوس أنجلوس من أجل حضور حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021، إلا أن الفريق الشهير بذل مجهود مذهل وذلك بتسجيلهم استعراضهم فى سيول بكوريا الجنوبية لكى يعرض ضمن فقرات الحفل.

قدم الفريق الشهير BTS اغنية "Dynamite" التى حققت مذهل طوال الفترة الماضية، وظهر أعضاء الفريق مرتدين "بدل" ملونة خطفت أنظار كل متابعى الحفل الضخم، وكان الاستعراض الغنائى الراقص من أكثر الاستعراضات حصدا للإيرادات.

وحصل BTS على أول ترشيح لجوائز جرامى على الإطلاق للمنافسة على جائزة أفضل Pop Duo / Group Performance عن أغنية "Dynamite" لكن استطاعت ليدى جاجا وأريانا جراند حصد الجائزة وذلك عن أغنيتهما "Rain on Me"، وبمجرد الإعلان عن خبر خسارة الفريق الشهير توجه عشاقه ومحبيه على موقع "تويتر" ليعبروا عن حالة الغضب التى يشعروا بها.