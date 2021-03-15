عمرو أديب يرد على محمد رمضان: ما حدش عملك إلا إعلام بلدك

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد الإعلامي المصري عمرو أديب على الفنان محمد رمضان بعد انزعاج الأخير من تعامل الإعلام معه جراء إصابة ممثل شاب بسبب قنبلة خلال تصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأكد أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر الأحد: "لم نقم بالهجوم على محمد رمضان أبداً، ولم نفتح النار عليك"، مشدداً: "ما حدش عملك إلا إعلام بلدك".

إلا أنه أوضح قائلاً: "عندما تكون فنانا كبيرا يجب أن يكون لديك مسؤولية اجتماعية. أنت تعمل بمكان حصل فيه مشكلة. أنت تروح للشاب ده وتسأل عليه وتكلم أمه وتطمن عليه، وتقول له تعال أنا وديك المستشفى".

كما تابع أديب: "أنت ألف واحد يعالجك لكن الشاب الغلبان لن يسأل عنه أحد"، مضيفاً: "أنت مش مستغرب أنه خلال 3 أيام وقعت إصابتان في إعلان ومسلسل".

إلى ذلك تساءل عن وجود تأمين في مثل هذه الأعمال، سواء على رمضان أو العاملين معه، قائلاً: "يجب أن تهتم بحرفية العمل".

وأكد أنه تضايق لإصابة محمد رمضان لكن العالم كله يهتم بأمر الأخير ولن يهتم أحد بأمر الشاب الصغير، مشدداً: "لا تحزن لأننا اهتممنا بالشاب الصغير ولم نهتم بك. العالم كله مهتم بك. دور الإعلام أن يقف إلى جانب الناس التي تحتاج الوقوف جنبها".

صورة على إنستغرام

يذكر أن رمضان كان نشر صورة عبر حسابه في إنستغرام، تظهر حروقاً ألمت بمناطق متفرقة من ظهره، لافتاً إلى الإصابة البالغة التي تعرض لها.

وعلق على الصورة قائلاً: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها.. وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس". وتابع: "ألف حمدلله على سلامتك يا يوسف.. وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم.. والحمدلله لم أنقطع عن تصوير أعمالي".