شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك تغازل كلبها "تيد" بهدية والدتها.. شوف رد فعله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية إميليا كلارك، مغازلة كلبها "تيد" على طريقتها الخاصة، باستعراض هدية والدتها التي أهدتها لها في أعياد الكريسماس الماضية، والتي جاءت عبارة عن حذاء على شكل كلب، بنفس الوان وجه "تيد" الأسود والأصفر.

وشاركت كلارك، متابعيها وجمهورها، بصورة لـ "تيد" وهو يجلس على الأرض، وبجواره الحذاء وهى ترتديه ويظهر على وجهه علامات عدم الرضا لتواجد هذا الحذاء في المنزل.

وكتبت كلارك على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام "غاضب من الحذاء، شكراً لك أمي على تقديم هدايا تدوم طويلاً بمناسبة أعياد الميلاد".

وتشتهر كلارك من حين لآخر، بمشاركة متابعيها وجمهورها بصور تجمعها مع كلبها "تيد" عبر حسابها الشخصى، وكان اخر ظهور لها منذ عدة اسابيع، حيث شاركت صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في المسلسل الأسطورى Game of thrones، صورة مع كلبها، مؤكدة إنها دائمة الاهتمام به بشكل كبير خاصة وسط توقف عمليات التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا.



حذاء ايمليا كلارك بجوار كلبها

وحينها نشرت كلارك صورتها الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تحتضن كلبها "تيد" فى أحدث ظهور لها، حيث تبدو وكأنها داخل منزلها لقضاء فترة العزل الصحى المنزلي.

وتعتبر كلارك واحدة من أبرز النجمات على مستوى العالم رغم سنها الصغير، وذلك بفضل مشاركتها فى بطولة مسلسل من أفضل المسلسلات التى حققت مشاهدات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهو مسلسل Game of Thrones "صراع العروش".

وفى ظهور آخر للنجمة إميليا كلارك التى تحظى بمتابعة كبيرة على السوشيال ميديا تصل إلى قرابة الـ 30 مليون على انستجرام فقط، نشرت صورة أيضًا بصحبة كلبها تيد، وعبرت إيمليا عن حبها الشديد للكلب مع بداية عام 2021، ووجهت رسالة إليه، بقولها: "أردت أن أخبرك أن عام 2021 سيكون كما سيكون، أقل فى اتخاذ القرارات والمزيد من التنفس فى طريقنا خلال كل يوم جميل نحصل عليه على كوكب الأرض".