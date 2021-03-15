شكرا لقرائتكم خبر عن قصة انقاذ شعبان عبد الرحيم لـ سمير غانم من دفع 6000 جنيه فى تفصيل "بدلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، اليوم الاثنين الموافق 15 مارس، والذى اشتهر بأغنياته المميزة والمختلفة عن باقى المطربين استطاع من خلال تحقيق شهرة كبيرة، حيث تسبب في ازعاج إسرائيل عندما قدم أغنية "انا بكره إسرائيل"، وحظت الأغنية على شهر شعبية واسعة، وكان حريص دائما على المشاركة في الأحداث السياسية عن طريق الغناء فقد قدم أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة في الاستفتاء، وغيرها، واستم بطيبته الشديدة التي جعلته محبوبا سواء داخل الوسط الفني أو خارجه.

وارتبط الفنان شعبان عبد الرحيم بالفنان سمير غانم بصداقة قوية جمعتهما في الحقيقة وفى الفن أيضا حيث عملا سويا لمدة 9 سنوات في المسرح، وروى الفنان شعبان عبد الرحيم موقفا جمعه بالفنان سمير غانم عندما طلب منه أن يقوم "الترزى" الخاص به أن يفصل له بدلة، وهو ما فعله شعبان عبد الرحيم فى مساعدة صديقه الفنان الكبير سمير غانم.

وقال شعبان عبد الرحيم، في لقاء مع الفنان عزت أبو عوف، سمير غانم كان عاوز الترزى بتاعى يفصله بدلة، وانا جيبتهوله فعلا، وعمله البدلة وكله تمام فسأله انت عاوز كام فقاله عاوز 6، فقاله ماشى اقعد عند شعبان عبد الرحيم وانا هابعتلك الفلوس، وبعد شوية لقيته باعت الفلوس مع حد ولقيتهم 6 الاف وهى البدلة أصلا انا بيعملها بـ 600 جنيه، وكان الترزى لما شافهم في ايدى كان عاوز ياخدهم وخلاص بس أنا أصريت أن باقى الفلوس ترجعله لان دى أمانة.

وتوفى المطرب شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم العزاء بمنطقة فيصل، وحضره السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثي ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي، وبالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.