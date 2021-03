شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فازوا لأول مرة بالـ Grammy بعد تأخير سنوات.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2021 عدد كبير من الاحداث التى لا تنسى والتى ستظل عالقة بأذهان كل المعنين بالغناء و صناعة الموسيقى، ويبدو أن عام 2021 كان عام الخير بالنسبة لبعض نجوم الغناء الذين دخلوا التاريخ بفوزهم بإحدى جوائز الـ Grammy لأول مرة بالرغم من امتلاكهم لقاعدة جماهيرية ضخمة منذ سنوات حيث شعر البعض أن هؤلاء النجوم كانوا يستحقوا الفوز بالجرامى منذ فترة سنوات.

يأتى فى المقدمة النجم العالمى هارى ستايل النجم السابق لفريق "وان ديركشن " الذى يمتلك شعبية جارفة حول العالم، والذى فاز أمس بجائزة " Best Pop Solo Performance " و ذلك عن " Watermelon Sugar " .



كذلك نجمة الراب ميجان ذا ستاليون التى أبهرت العالم بالعديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية ، و كانت المفاجأة هى حصد ميجان عدد من الجوائز ليلة أمس وهى جائزة أفضل نجمة صاعدة و جائزة " Best Rap Performance " عن اغنيتها " Savage " التى تعاونت فيها مع النجمة العالمية بيونسيه و هى نفس الاغنية التى حصدت أيضا ليلة أمس جائزة أفضل أغنية راب .

ويدخل القائمة النجم العالمى باد بانى الذى قدم طوال السنوات الماضية عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، حتى وصل أمس لحصده واحدة من أهم جوائز الجرامى و هى جائزة " Best Latin Pop Album " .



كما تضم قائمة النجوم الذين فازوا بجائزة الجرامى لأول مرة هذا العام وبعد طول انتظار كل من النجم العالمى " Nas " الذى فاز بجازة أفضل ألبوم راب للعام و " The Strokes " فقد نال جائزة أفضل ألبوم روك و ذلك عن " The New Abnormal " .



