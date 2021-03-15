ياسر عبدالرحمن يضع موسيقى "ملوك الجدعنة" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستعد الموسيقار ياسر عبدالرحمن، لتسجيل الموسيقى التصويرية لمسلسل "ملوك الجدعنة".

وكان الفنان عمرو سعد، شارك جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة" برفقة الفنان مصطفى شعبان والفنان حسن الرداد ومخرج العمل أحمد خالد موسى.

ونشر عمرو، الصورة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق عليها: "كده المثلث اكتمل ملوك الجدعنة رمضان ٢٠٢١".

وحاليا يستأنف تصوير مشاهد العمل في العاصمة اللبنانية بيروت، داخل ديكور كامل للحارة الشعبية المصرية تم تشييده في لبنان.

المسلسل بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان و ياسمين رئيس ودلال عبدالعزيز ورانيا يوسف، العمل من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما.