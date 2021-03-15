"سهير رمزي ويسرا وهيفاء وسيرين".. تعرف على أشهر جميلات برج الحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تمتاز أنثى الحوت بالغموض الممتزج بالجمال الذي يضفي لشخصيتها وملامحها سحرا خاصا، كما تمتاز بأنها أنثى ملهمة، قوية، مرهفة الحس.

ونعرض لكم في التقرير التالي، عدد من النجمات مواليد برج الحوت:

آمال ماهر

المطربة آمال ماهر من مواليد 19 فبراير 1984، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 37.

أمل حجازي

الفنانة اللبنانية أمل حجازي، احتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 44، إذ ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت في 20 فبراير 1977.

ريانا

المطربة العالمية ريانا، من مواليد 20 فبراير 1988، وتعتبر واحدة من أشهر المطربات في العالم، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 33.

سيرين عبدالنور

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بعيد ميلادها الـ 44 وهي من مواليد العاصمة اللبنانية بيروت قي 21 فبراير 1977.

تحية كاريوكا

نجمة الرقص الشرقي تحية كاريوكا وجميلة جميلات برج الحوت، ولدت في 22 فبراير 1919، وتعتبر "تحية" واحدة من أشهر النجمات في تاريخ السينما العربية.

نادية عزت

الفنانة الراحلة نادية عزت، ولدت في 22 فبراير 1938، ومن أشهر أعمال النجمة الراحلة "معبودة الجماهير"، و"يوميات ونيس"، و"إنذار بالطاعة".

كارمن لبس

ولدت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، بالعاصمة اللبنانية بيروت في 22 فبراير 1963، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 55.

حلا شيحة

أحدث عروس في الوسط الفني، الفنانة حلا شيحة ولدت في 23 فبراير 1979 لتكمل هذا العام 42 سنة.

حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع، ولدت في 23 فبراير 1979، وأكملت عامها الـ 42 منذ أيام، وتعتبر "حنان" من أشهر النجمات على الساحة الفنية.

بديعة مصابني

مكتشفة النجوم وواحدة من أهم الأسماء في تاريخ الفن، النجمة الراحلة بديعة مصابني ولدت في 25 فبراير 1892، وكان كازينو بديعة التي تملكه النجمة الراحلة بمثابة بوابة العبور لعالم الشهرة والنجومية آنذاك.

نجمة إبراهيم

الفنانة الراحلة نجمة إبراهيم ولدت في 25 فبراير 1914، وهي أهم فنانة قدمت أدوار الشر في السينما المصرية، ولعل أبرز أعمالها "ريا وسكينة"، "المرأة المجهولة".

فردوس عبدالحميد

النجمة فردوس عبدالحميد احتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 71، إذ ولدت في 25 فبراير 1950، وكانت من أشهر نجمات الدراما التليفزيونية.

هناء ثروت

امتازت الفنانة هناء ثروت بجمال آخاذ، وقد ولدت في 25 فبراير 1957، واعتزلت الفن في أوج شهرتها بعد أعمال فنية محدودة.

سلوى خطاب

الفنانة سلوى خطاب ولدت في 26 فبراير 1964، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 57، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "جمع سالم" الذي عرض العام الماضي.

مادلين طبر

الفنانة اللبنانية مادلين طبر ولدت في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 26 فبراير 1962، وبدأت عملها المهني كصحفية في مجلة الشبكة.

نجوى كرم

النجمة اللبنانية نجوى كرم ولدت في 26 فبراير 1966، واحتفلت مع جمهورها بعيد ميلادها الـ 55 الشهر الماضي.

بيرين سات

نجمة الدراما التركية الممثلة بيرين سات، احتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 37، فهي من مواليد 26 فبراير 1984، وعرفها الجمهور من خلال دورها في مسلسل "العشق الممنوع".

سناء يونس

النجمة الكوميدية الراحلة سناء يونس، اشتهرت بدور "فوزية" في المسرحية الشهيرة "سك على بناتك"، والفنانة الكبيرة من مواليد 3 مارس 1942.

سهير رمزي

هي جميلة جميلات برج الحوت، ونجمة السينما في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات وفتاة أحلام هذا الجيل، واشتهرت بجرأتها في تقديم أعمالها كما اشتهرت بجمالها وجاذبيتها، وهي من مواليد 3 مارس 1950

شذى حسون

الفنانة العراقية شذى حسون، من أشهر الأصوات النسائية على الساحة الفنية، وهي من مواليد 3 مارس 1981.

جيسيكا بيل

النجمة العالمية جيسيكا بيل، احتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 39، وهي من مواليد 3 مارس 1982.

سامية جمال

فراشة الفن النجمة الراحلة سامية جمال، من مواليد 5 مارس 1924، وتعتبر الفنانة الراحلة واحدة من أهم النجمات في تاريخ الرقص الشرقي.

كوكا

اشتهرت الفنانة الكبيرة كوكا بتقديم أدوار المرأة "البدوية"، وكونت مع زوجها المخرج الراحل نيازي مصطفى ثنائيا فنيا هاما، وهي من مواليد 7 مارس 1917.

حنان ترك

الفنانة المعتزلة حنان ترك، من مواليد 7 مارس 1977، واحتفلت منذ أيام بعيد ميلادها الـ 44، وقد ارتدت الحجاب وبعد عدة سنوات اعتزلت الفن.

سميحة أيوب

سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، من مواليد 8 مارس 1932، وكان آخر أعمالها مسلسل "سكر زيادة" الذي عرض العام الماضي.

نسرين أمين

احتفلت الفنانة نسرين أمين، بعيد ميلادها الذي وافق 9 مارس، وتعتبر "نسرين" من أشهر الفنانات على الساحة الفنية في الوقت الحالي.

إيناس الدغيدي

وصفها الجمهور والنقاد بالمخرجة الجريئة، نظرا لما قدمته من أعمال خلال مسيرتها الفنية، والمخرجة إيناس الدغيدي من مواليد 10 مارس 1953.

يسرا

النجمة يسرا، من أجمل فنانات برج الحوت، وهي من مواليد 10 مارس 1955، وقد كونت خلال مسيرتها الفنية ثنائيا هاما مع النجم عادل إمام، ومن أبرز أعمالهما "الأفوكاتو"، "الإرهاب والكباب"، "الإنسان يعيش مرة واحدة".

شارون ستون

النجمة العالمية شارون ستون من أجمل شقراوات هوليوود وأكثرهن جرأة وإثارة، واحتفلت هذا العام بعيد ميلادها الـ 63، فهي من مواليد 10 مارس 1958.

هيفاء وهبي

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ولدت لأم مصرية وأب لبناني وهي من مواليد 10 مارس 1975، وتعتبر من أجمل الفنانات من مواليد برج الحوت.

جيهان فاضل

امتازت النجمة جيهان فاضل بملامحها الأرستقراطية الجميلة، وهي من مواليد 11 مارس 1973، وقد احتفلت بعيد ميلادها الـ 48 منذ أيام.

سعاد نصر

النجمة الكوميدية الراحلة سعاد نصر، من مواليد 12 مارس 1953، وتعتبر من أشهر فنانات الكوميديا.

نجاح سلام

المطربة الكبيرة نجاح سلام، من مواليد 13 مارس 1931 بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومن أشهر أغانيها "يا أغلى اسم في الوجود".

سهام فتحي

الفنانة سهام فتحي من مواليد 13 مارس 1936، وكانت زوجة للفنان الراحل يوسف شعبان، واشتهرت بدور "خيرية" بالمسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي".

ليلى طاهر

جميلة جميلة عصرها، ويضرب بها المثل في الجمال والأناقة والرقة، وتعتبر الفنانة الكبيرة ليلى طاهر من أشهر فنانات سينما الأسود والأبيض، وهي من مواليد 13 مارس 1942.

صفاء سلطان

الفنانة الأردنية صفاء سلطان من مواليد 14 مارس 1980، واشتهرت من خلال الدراما المصرية بمسلسل "ليلى مراد".

فيروز

الطفلة المعجزة فيروز من مواليد برج الحوت، فقد ولدت في 15 مارس 1943، واشتهرت من خلال أفلام النجم أنور وجدي الذي قدمها وآمن بها، وبعد رحيله اعتزلت الفن وتفرغت لتربية أبنائها.

حنان شوقي

الفنانة حنان شوقي من مواليد 16 مارس 1967، ومن أشهر أعمالها "الإرهابي"، "الناس في كفر عسكر"، وغيرها.

دينا الشربيني

غنا لها الفنان الكبير عمرو دياب أغنية "أحلى عيون" والتي يقول في أحد مقاطعها: "والله لاحبك موت وأحب برج الحوت"، وذلك في بدايات قصة حبهما وقبل أن يظهرا في المناسبات بشكل كبير، و"الشربيني" من مواليد 17 مارس 1985.

هويدا

قدمت هويدا تجارب فنية محدودة، وهي ابنة النجمة اللبنانية صباح وعازف الكمان الشهير أنور منسي، وقد ولدت في 18 مارس 1952.

أمل عرفة

الفنانة السورية أمل عرفة، ولدت في العاصمة السورية دمشق، وهي من مواليد 18 مارس 1972.

نشوى مصطفى

الفنانة نشوى مصطفى من مواليد 19 مارس 1967، وقد برعت في تقديم الكوميديا، وتحتفل بعيد ميلادها الـ 54 بعد أيام.