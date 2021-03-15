هكذا هنأ حمدي الميرغني صديقه مصطفى خاطر بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئة صديقه الفنان مصطفى خاطر بمناسبة عيد ميلاده .

ونشر الميرغني، صورة تجمعه بخاطر، عبر حسابه على تويتر، وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا، ويا رب تبقى سنة حلوة عليك وعلى أسرتك وتحقق فيها كل اللي تتمناه يا حبيبي".

ويحتفل الفنان مصطفى خاطر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 36، إذ أنه من مواليد 1985 .

جدير بالذكر أن خاطر، تخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس، وبدأ حياته الفنية بالاشتراك في عدد من المسرحيات التي قدمها خلال فترة الجامعة، ثم عمل مخرجًا مع فرقة (رموز) التي قدم معها مسرحية (حال الدنيا) وهى معالجة مسرحية لنص الكاتب السوري ممدوح عدوان، وقدمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الشباب المبدع.