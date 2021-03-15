مؤلف “الاختيار 2” أمام تحدٍّ كبير.. يحكي قصص شخصيات عظيمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن هاني سرحان مؤلف “الاختيار 2” إنّه اقترب من كتابة كل حلقات المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وأضاف في تصريحات صحافية أنّه يسلّط الضوء على بطولات ضباط الشرطة سواء الأمن الوطني أو العمليات الخاصة، ويستعرض جانباً من حياتهم الاجتماعية، وأحداثاً مهمة في مصر في الفترة ما بين عامي 2013 و2020.

وأشار إلى أنّه تحدٍّ جديد، ونوع مختلف عمّا قدّمه في “الفتوة” و”الأب الروحي” و”لمس أكتاف”، إذ يحكي قصص شخصيات حقيقية واقعية، من الصعوبة تحويل حياتها إلى سيناريو، وبخاصةٍ أنها قدّمت للوطن كثيراً.

وشغل العمل حيزاً ملموساً من مناقشات رواد “السوشيل ميديا”، خلال الشهور الماضية، لا سيما أنه سيعرض قصص شهداء من رجال الداخلية المصرية.

وبين حين وآخر، كان يتم تسريب صور من كواليسه تجمع بين بطليه كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، تزيد من تشويق الجمهور لرؤية أحداثه.

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من “الإختيار” إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أشرف عبدالباقي.

وكان الجزء الأول يتناول حياة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استُشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وأظهر عديداً من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة الراحل، من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج “سينرجي”.