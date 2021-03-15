سطو مسلح على منزل دي ماريا.. وأنباء عن اختطاف عائلته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ذكر تقرير لموقع صحيفة Le Parisien الفرنسية تعرض منزل لاعب فريق باري سان جيرمان، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الكائن في باريس لسطو مسلح عنيف.

وفي التفاصيل التي نشرتها الصحيفة أن اللاعب كان يشارك في مباراة يخوضها فريقه ضد فريق نانت وأن المدير الرياضي للفريق غادر المنصة فجأة وتحدث إلى المدرب الذي طلب منه أن يستدعي دي ماريا.

وتبين أن منزله تعرض للسطو المسلح أثناء وجود أفراد أسرته فيه. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة قولها إن عصابة قامت بالسطو على الطابق السفلي من المنزل من دون أن تنتبه الأسرة لذلك. وتم التحدث عن حالة اختطاف إلا أن هذه المعلومات لم تؤكد بعد. وأحدث الخبر صدمة كبيرة في أوساط محبي النجم وتساءلوا عن حالة أسرته.

ويشار إلى أنها ليس المرة الأولى التي يواجه فيها اللاعب هذه المشكلة. ففي العام 2015 وقعت له حادثة مماثلة دفعته إلى مغادرة بريطانيا. وقال حينها: “لم يكن من الممكن أن أبقى هناك بعد ذلك. عائلتي ليست بحالة جيدة وابنتي تعاني. إذاً من المهم أن نرحل”.