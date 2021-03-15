عمرو أديب يرد على محمد رمضان: "إعلام بلدك هو اللي عملك نمبر وان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد الإعلامي المصري عمرو أديب الفنان محمد رمضان بعد استياء الأخير من هجوم الإعلام عليه بسبب إصابة ممثل شاب خلال تصوير أحد الإعلانات.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "عايز أقول لرمضان حاجة عندما تكون فنان كبير يجب أن يكون عندك مسؤولية اجتماعية.. وانت بتشتغل في مكان حصل فيه مشكلة كبيرة يبقى تروح للشاب اللي اتصاب وتسأل عليه وتقوله هوديك المستشفى وأعالجك".



وأكد: "أنا ما عنديش مشكلة معاك (محمد رمضان) ولا إني أهاجمك والأوهام دي مش موجودة".

وتابع: "دورنا هو تسليط الضوء على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة، وليس إلقاء الضوء على (نمبر وان)، وإعلام بلدك ليس ضدك ومحدش عملك نمبر وان غير إعلام بلدك".

كان محمد رمضان نشر صورة عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها أثناء تصوير مسلسله الجديد، وأرفق بها تعليقا قال فيه: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس".





بدوره، كشف الممثل يوسف عمر، الذي أُصيب في إعلان جمعه بالممثل المصري محمد رمضان، تفاصيل إصابته، مشيرا إلى أنهم وضعوا قنبلة تحته وكاد أن يموت.

وكانت الفنانة المصرية لبنى ونس وجهت رسالة إلى محمد رمضان، بعد إصابة ابنها يوسف عمر في تصوير إعلان له، بإصابات بالغة.

ونشرت لبنى ونس، عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لساقي ابنها ويظهر عليها إصاباته بحروق، مؤكدة أن "هناك قنبلة زرعها عصام الوريث لابنها تحته ولم ينبهه".

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "الممثل المصري الشاب، يوسف عمر، تعرض لإصابة كبيرة خلال تصويره إعلانا للفنان الشهير محمد رمضان"، مؤكدة أن الإصابة جاءت نتيجة حدوث خطأ من مصمم المعارك الشهير عصام الوريث.

تجدر الإشارة إلى أن نقيب الممثلين، أشرف زكي، أكد أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد متسبب حادث الحريق في تصوير إعلان محمد رمضان، وقال: "أنا كلفت محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد خبير المفرقعات، وضد المتسبب في ذلك".

