شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليون دولار لـ The Marksman بعد شهرين من طرحه عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Marksman إلى 17 مليونًا و734 ألف دولار أمريكى، العمل طرح فى 15 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 13 ملايين و637 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و4 ملايين و97 ألف دولار أمريكى فى باقى دول العالم.

وإلى الآن، لم يصل فيلم The Marksman إلى جميع دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، الذى أدى فى إغلاق عدد من السينمات حول العالم من جديد بسبب الموجات الإضافية، للفيروس الذى انتشر منذ حوالى العام حول العالم.

يدور فيلم The Marksman حول مربى ماشية على حدود أريزونا، الذى يصبح بالصدفة المدافع غير المتوقع عن صبى مكسيكى يفر، من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة.

ويقوم ببطولة فيلم The Marksman ليام نيسون، جاكوب بيريز، هاري مالدونادو، تيريزا رويز، ألفريدو كيروز، شون أ. روساليس، خوسيه فاسكيز، خوان بابلو رابا، انطونيو ليبا، كلارك سانشيز، أليكس نايت، ديلان كينين، العمل من إنتاج شركة Open Road Films.

جدير بالذكر أن آخر أفلام الممثل ليام نيسون هو بطولته لفيلم "Honest Thief" والذى شهد مشاركة لكلاً من كيت والش، جيفير دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي شارك في تأليفه مع ستيف ألريش.